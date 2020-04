“L’asteroide potenzialmente pericoloso 1998 OR2 in imminente collisione con la Terra”: l’incredibile fake news e il legame col Coronavirus (Di martedì 28 aprile 2020) Sta già facendo parlare molto di sé ed è stato fotografato anche dall’Italia, grazie all’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope: si tratta dell’asteroide 1998 OR2, che saluterà la Terra il 29 aprile, dalla distanza (molto sicura) pari a 16 volte quella che separa il nostro pianeta dalla Luna. “1998 OR2 rientra nella categoria degli asteroidi potenzialmente pericolosi, cui appartengono gli asteroidi dal diametro superiore a 140 metri e con un’orbita che li porta a sfrecciare entro 7,5 milioni di chilometri dalla Terra“, ha spiegato Masi all’ANSA. L’asteroide “si avvicinerà alla una distanza sicura di ben 6,3 milioni di chilometri“. “Le recenti immagini radar dell’Osservatorio di Arecibo a Porto Rico stanno evidenziando un diametro di almeno un chilometro ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 28 aprile 2020) Sta già facendo parlare molto di sé ed è stato fotografato anche dall’Italia, grazie all’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope: si tratta dell’asteroideOR2, che saluterà la Terra il 29 aprile, dalla distanza (molto sicura) pari a 16 volte quella che separa il nostro pianeta dalla Luna. “OR2 rientra nella categoria degli asteroidipericolosi, cui appartengono gli asteroidi dal diametro superiore a 140 metri e con un’orbita che li porta a sfrecciare entro 7,5 milioni di chilometri dalla Terra“, ha spiegato Masi all’ANSA. L’asteroide “si avvicinerà alla una distanza sicura di ben 6,3 milioni di chilometri“. “Le recenti immagini radar dell’Osservatorio di Arecibo a Porto Rico stanno evidenziando un diametro di almeno un chilometro ...

