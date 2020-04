La scuola non ha ancora un protocollo di riapertura (Di martedì 28 aprile 2020) Mentre le aziende si organizzano con i sindacati e il governo per produrre protocolli appositi e riaprire in sicurezza le attività a partire dal 4 maggio, il mondo della scuola rimane sospeso. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina prima, e il premier Giuseppe Conte poi, hanno confermato che le attività scolastiche non riprenderanno prima di settembre, lasciando le famiglie in un limbo che potrebbe durare tutta l’estate. I sindacati sostengono di avere scarsa collaborazione dal ministero, che ha preso decisioni senza consultare nessuno: «Noi rispettiamo le indicazioni delle autorità sanitarie, nostro primo punto di riferimento. Ma la riapertura delle scuole non può essere a lungo ritardata perché il Paese ha bisogno dell’attività nelle classi. Non si può ridurre il rapporto educativo alla sola didattica a ... Leggi su linkiesta A scuola non si torna e va bene - ma su esami e concorsi zero certezze. Tanto - ‘vi faremo sapere’

