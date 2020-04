La Pivetti indagata per frode in commercio. La società di cui è amministratrice ha importato dalla Cina e venduto mascherine non a norma (Di martedì 28 aprile 2020) L’ex presidente della Camera, Irene Pivetti, secondo quanto riferisce l’edizione online di Repubblica, è indagata per frode in commercio dalla Procura di Siracusa nell’ambito di un’inchiesta riguardante l’importazione dalla Cina, da parte della Only Logistic, la società di cui l’ex esponente della Lega è amministratrice unica, di mascherine con falsa certificazione FFP2, quindi non a norma, illecitamente commercializzate in Italia nonostante il divieto dell’Inail. “E’ una indecenza, stanno cannoneggiando un’impresa seria come la mia, che sta facendo enormi sacrifici per fornire mascherine molto controllate” ha commentato all’Adnkronos l’ex presidente della Camera. “La verità – ha aggiunto la Pivetti – è che con grande sforzo e spirito di collaborazione ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavirus - Irene Pivetti indagata per frode

Mascherine - Irene Pivetti indagata per frode in commercio

Coronavirus - Irene Pivetti indagata per le mascherine sequestrate (Di martedì 28 aprile 2020) L’ex presidente della Camera, Irene, secondo quanto riferisce l’edizione online di Repubblica, èperindalla Procura di Siracusa nell’ambito di un’inchiesta riguardante l’importazione dalla Cina, da parte della Only Logistic, la società di cui l’ex esponente della Lega èunica, di mascherine con falsa certificazione FFP2, quindi non a norma, illecitamente commercializzate in Italia nonostante il divieto dell’Inail. “E’ una indecenza, stanno cannoneggiando un’impresa seria come la mia, che sta facendo enormi sacrifici per fornire mascherine molto controllate” ha commentato all’Adnkronos l’ex presidente della Camera. “La verità – ha aggiunto la– è che con grande sforzo e spirito di collaborazione ...

fattoquotidiano : Coronavirus, indagata l’ex presidente della Camera Irene Pivetti: sequestrate mascherine che la sua società ha impo… - repubblica : Indagata Irene Pivetti per l'affaire delle mascherine cinesi - Agenzia_Ansa : Importazione di mascherine, #IrenePivetti indagata a Siracusa #Coronavirus #ANSA - BignamiBignami : RT @fanpage: Pivetti indagata per presunta frode - GiangioTheGlide : RT @LaNotiziaTweet: La #Pivetti indagata per frode in commercio. La società di cui è amministratrice ha importato dalla Cina e venduto #mas… -