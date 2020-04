«La clausura del ritiro non estromette del tutto il virus. Allenarsi in gruppo è rischioso» (Di martedì 28 aprile 2020) «Un protocollo sicuro al 100% non c’è, si può solo ridurre al minimo la trasmissione del virus». Parola di Carlo Federico Pierno, professore di Microbiologia all’Università di Milano e direttore del dipartimento Medicina di laboratorio al Niguarda. Oggi Il Giornale lo intervista. Allenarsi in gruppo espone al contagio, dice. «Durante lo sforzo emettiamo molta più aria, se siamo infettati emettiamo più aria contaminata. Quindi anche a debita distanza le possibilità di infettarsi sono maggiori e chi ci sta vicino è più a rischio. Il virus è molto infettante, gli sport di contatto non sono indicati. La doccia a fine seduta può essere un problema senza spazi adeguati e la clausura in ritiro non estrometterebbe del tutto il virus». Il pericolo può solo essere ridotto al ... Leggi su ilnapolista Pure il dibattito politico in tv sembra risentire della nevrosi da clausura (Di martedì 28 aprile 2020) «Un protocollo sicuro al 100% non c’è, si può solo ridurre al minimo la trasmissione del». Parola di Carlo Federico Pierno, professore di Microbiologia all’Università di Milano e direttore del dipartimento Medicina di laboratorio al Niguarda. Oggi Il Giornale lo intervista.inespone al contagio, dice. «Durante lo sforzo emettiamo molta più aria, se siamo infettati emettiamo più aria contaminata. Quindi anche a debita distanza le possibilità di infettarsi sono maggiori e chi ci sta vicino è più a rischio. Ilè molto infettante, gli sport di contatto non sono indicati. La doccia a fine seduta può essere un problema senza spazi adeguati e lainnonrebbe delil». Il pericolo può solo essere ridotto al ...

