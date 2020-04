Gualtieri: "Stop all'Iva sulle mascherine per il 2020. Rinviati gli scontrini elettronici" (Di martedì 28 aprile 2020) L’Iva sui dispositivi di protezione individuale come le mascherine sarà eliminata per tutto il 2020. Lo ha annunciato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nel corso dell’audizione sul Def nelle commissioni congiunte Bilancio di Camera e Senato. “Per sostenere le spese di cittadini e imprese per l’acquisto di presidi e dispositivi sanitari di protezione individuale - ha precisato il ministro - esenteremo dall’Iva la cessione di questi per tutto il 2020 sfruttando tutto lo spazio di manovrabilità delle aliquote concesso in via straordinaria dalla commissione europea”. Inoltre “verrà incrementato lo stanziamento per il credito d’imposta per le imprese che procedono alla sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e che acquistano i dispositivi necessari a tutelare la salute dei ... Leggi su huffingtonpost Gualtieri : stop all’Iva sulle mascherine per tutto il 2020. Rinvio scontrini elettronici

"L'azione di governo non si limita al solo 2020, il governo chiede l'autorizzazione a intervenire anche per gli anni successivi per eliminare definitivamente l'incremento dell'Iva e accise, l'eliminaz ...

