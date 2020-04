Giuseppe Conte sconcertante | ma comunque meglio di Salvini Ossessione e insulti al

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 aprile 2020) Tutto l'astio di Elsa Fornero nei confronti di Matteoa L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino su La7. Si parlava di, dei suoi pasticci su Fase 2 e dpcm, eppure l'ex ministro delle Lacrime non può fare a meno di tirare in ballo il leghista. La Fornero di fatto critica il premier: "C'è grande incertezza, questioni come quella dei congiunti lasciano sconcertati", premette. E a stretto giro di posta aggiunge: "Ma semprelui di". Arieccola, insomma. Dunque aggiunge: "La posizione dei virologi mi sembra abbastanza chiara, loro forse avrebbero continuato nel lockdown allentando in maniera piccolissima, c'è una pressione del Paese per riaprire il prima possibile.si è trovato a dover prendere molte decisioni difficili, tirato da una parte e dell'altra", conclude Elsa Fornero.