Finita la pacchia dei giornali gratis. La Procura di Bari ordina e Telegram esegue. Oscurati 19 canali che li diffondevano illecitamente (Di martedì 28 aprile 2020) Non sono più disponibili da qualche ora, "a causa di violazioni di copyright", i 19 canali, aperti sulla piattaforma di messaggistica russa Telegram, che diffondevano illecitamente a migliaia di utenti le copie digitali di quotidiani, riviste e libri. La chiusura è avvenuta in seguito alla notifica a Telegram di un decreto di sequestro preventivo, firmato ieri dal Procuratore aggiunto di Bari Roberto Rossi, eseguito ieri dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria del capoluogo pugliese. L'inchiesta, in cui sono ipotizzati i reati di riciclaggio, ricettazione, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, furto e violazione della legge sul diritto d'autore (Legge 633/41), è scaturita da una denuncia dell'Agcom dopo una segnalazione in cui la Federazione degli editori (Fieg) chiedeva di bloccare il fenomeno.

