Fase 2, la previsione apocalittica: 70mila vittime se non si faranno i tamponi. I dati di uno studio italiano (Di martedì 28 aprile 2020) È uno scenario apocalittico quello che potrebbe realizzarsi in Italia. 70mila vittime se nella Fase 2 non verranno eseguiti i tamponi per bloccare il contagio. Ad oggi in tutto hanno perso la vita 27.359 persone, di cui 382 nelle ultime 24 ore. Ma sono dati che potrebbero più che raddoppiarsi entro dicembre. Durante la Fase 2 se l’attenzione non rimarrà alta e si faranno meno tamponi i morti potrebbero volare a 70mila in Italia soltanto nel primo anno di pandemia con il virus attivo anche alla fine del 2020. Fase 2, i dati di una ricerca italiana L’allarme arriva dai dati di una ricerca universitaria italiana firmata da Giulia Giordano, prima autrice, alla quale hanno collaborato ingegneri delle università di Trento, di Udine e del Politecnico di Milano. Insieme con i medici del San Matteo di Pavia, incluso Raffaele Bruno, ... Leggi su secoloditalia Coronavirus Italia - il grafico di previsione contagi nel decreto : siamo nella fase calante (Di martedì 28 aprile 2020) È uno scenario apocalittico quello che potrebbe realizzarsi in Italia.se nella2 non verranno eseguiti iper bloccare il contagio. Ad oggi in tutto hanno perso la vita 27.359 persone, di cui 382 nelle ultime 24 ore. Ma sonoche potrebbero più che raddoppiarsi entro dicembre. Durante la2 se l’attenzione non rimarrà alta e simenoi morti potrebbero volare ain Italia soltanto nel primo anno di pandemia con il virus attivo anche alla fine del 2020.2, idi una ricerca italiana L’allarme arriva daidi una ricerca universitaria italiana firmata da Giulia Giordano, prima autrice, alla quale hanno collaborato ingegneri delle università di Trento, di Udine e del Politecnico di Milano. Insieme con i medici del San Matteo di Pavia, incluso Raffaele Bruno, ...

