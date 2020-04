Coronavirus | Isnet | dopo lockdown desiderio di cambiamento per 7 italiani su 10

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 aprile 2020) Roma, 28 apr. (Labitalia) - Il 70% deglispera che “cambi tutto” e meno del 10% spera che “tutto torni come prima”, il 42% deglisi interpella sul modello di sviluppo economico e spera in una valorizzazione dei principi di sostenibilità economica e sociale: qualità della vita nelle città , educazione di qualità, lotta alla povertà. L'87,6% è preoccupato per il futuro economico dell'Italia e il 67,9% per la propria situazione personale ma la speranza diresta comunque alta. Questi alcuni dei dati più significativi emersi dal sondaggio realizzato da Associazionesu un campione nazionale rappresentativo le cui risultanze sono messe a disposizione delle imprese sociali in questa delicata fase di riprogettazione post-Covid 19. Il 18,7% afferma “cha cambi qualcosa, ma non ...