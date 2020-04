Corea del Nord, Trump: “So come sta Kim Jong-un ma non posso dirlo” (Di martedì 28 aprile 2020) “Io so come sta ma non posso parlarne“: lo ha affermato il presidente Donald Trump riferendosi allo stato di salute del leader NordCoreano Kim Jong-un. “Spero che stia bene“, ha aggiunto il tycoon durante la conferenza sul Coronavirus alla Casa Bianca. Il presidente ha aggiunto che “si saprà relativamente presto” cosa è successo al leader scomparso dalla vita pubblica e dato per gravemente malato.L'articolo Corea del Nord, Trump: “So come sta Kim Jong-un ma non posso dirlo” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu “L’ha annunciato la Cnn?”. Cronaca dell’ultima volta in cui morì il leader nordcoreano

MedicalFactsIT : Coronavirus – Fase 2: trasmissione in un call center in Corea del Sud #coronavirus #medicalfacts #robertoburioni - ilpost : Circolano notizie sulla morte di Kim Jong-un, il dittatore della Corea del Nord. Come dobbiamo prenderle? Abbiamo f… - Corriere : Corea del Nord: Kim Yo-jong, sorella minore del Maresciallo, si prepara alla successione - piepud1 : RT @MedicalFactsIT: Coronavirus – Fase 2: trasmissione in un call center in Corea del Sud #coronavirus #medicalfacts #robertoburioni https:… - milan200966 : I 10 episodi più incredibili del dittatore Kim Jong-un (Nord Corea) -