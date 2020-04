Biathlon | Nathalie Santer | “Ai miei tempi ero quasi sconosciuta in Italia Passai al

Leggi su oasport

(Di martedì 28 aprile 2020) E’ stata la prima vera pioniera delfemminileno, con tre successi in Coppa del mondo raccolti tra gli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000 e ben cinque partecipazioni ai Giochi. Aquindici anni dal suo ritirosi è raccontata ad OA Sport, aggiornando il grande pubblico sulla sua attuale situazione e togliendosi forse anche qualche sassolino dalla scarpa riguardo la celebre fase finale della sua carriera quando passò a rappresentare i colori del Belgio, lasciando a malincuore quelli azzurri., come sta procedendo la tua vita in questa difficile situazione? Sappiamo che hai sempre avuto la passione per i cavalli e dopo il ritiro sei passata a gestire un bel maneggio “Esatto, io a casa ci sto meno degli altri proprio perché ho tanto lavoro con i cavalli. Visto che i proprietari non possono venire tocca ...