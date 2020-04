Avvocati | sgravi per sanificare lo studio

Leggi su studiocataldi

(Di martedì 28 aprile 2020) di Lucia Izzo - Perlolegale glipotranno beneficiare del credito d'imposta introdotto dal D.L. Cura Italia, recentemente convertito in legge a seguito dell'approvazione definitiva alla Camera dei Deputati.Credito d'imposta per sanificazione ambienti di lavoroCredito d'imposta esteso ai DPIDecreto attuativoRaccomandazioni per le attività professionaliCredito d'imposta per sanificazione ambienti di lavoroTorna suIl credito d'imposta per sanificazione ambienti di lavoro introdotto dal D.L. 18/2020 è riservato agli esercenti attività d'impresa, arte o professione. Il credito è concesso fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Nel dettaglio, il credito d'imposta, concesso per l'anno 2...