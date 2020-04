Anzio | un nuovo caso di Coronavirus | ancora un contagio a Villa dei Pini

(Di martedì 28 aprile 2020) Nella giornata di oggi, a causa dei contagi presso la Clinica dei, si registra unpositivo al Covid-19. I cittadini positivi al, residenti ad, in base alle comunicazioni della direzione generale dell’Asl Roma 6, sono diciassette. L’indagine epidemiologica, presso la Clinicadei, è in fase di completamento., undiundeisu Il Corriere della Città.

Il bollettino dell’ospedale Lazzaro Spallanzani di martedì 28 aprile registra 112 ricoveri, tra i quali 17 pazienti in terapia intensiva, con supporto respiratorio. 370 persone ancora positive al Covi ...Il bollettino della Regione Lazio di oggi, lunedì 27 aprile registra 83 nuovi contagi. Nella Asl di Latina non si riscontra nessun nuovo caso positivo, mentre in quelle di Rieti e Frosinone nessun dec ...