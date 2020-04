“Al via!”. Temptation Island, la notizia che tutti attendevano: cosa sta succedendo (Di martedì 28 aprile 2020) Da alcuni giorni circolano varie indiscrezioni sul programma ‘Temptation Island’ ed ora sono arrivate notizie in più sulla prossima edizione. Alcune informazioni trapelate riferivano la conferma della trasmissione e oggi, martedì 28 aprile, Raffaella Mennoia ha annunciato novità attraverso un video. Secondo quanto affermato dal braccio destro della conduttrice Maria De Filippi, la redazione è al lavoro per i casting, che dunque si svolgeranno regolarmente. Ma resta il mistero sull’ipotesi di partenza dello stesso reality show. Impossibile prevedere quale sia la data di inizio. Generalmente è trasmesso su Mediaset nei mesi estivi, tra giugno e luglio, ma nulla è certo a causa dell’epidemia. La Mennoia ha dichiarato: “Con la speranza che la situazione nel Paese possa tornare il prima possibile alla normalità, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 aprile 2020) Da alcuni giorni circolano varie indiscrezioni sul programma ‘’ ed ora sono arrivate notizie in più sulla prossima edizione. Alcune informazioni trapelate riferivano la conferma della trasmissione e oggi, martedì 28 aprile, Raffaella Mennoia ha annunciato novità attraverso un video. Secondo quanto affermato dal braccio destro della conduttrice Maria De Filippi, la redazione è al lavoro per i casting, che dunque si svolgeranno regolarmente. Ma resta il mistero sull’ipotesi di partenza dello stesso reality show. Impossibile prevedere quale sia la data di inizio. Generalmente è trasmesso su Mediaset nei mesi estivi, tra giugno e luglio, ma nulla è certo a causa dell’epidemia. La Mennoia ha dichiarato: “Con la speranza che la situazione nel Paese possa tornare il prima possibile alla normalità, ...

