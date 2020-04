Valentino Rossi vs Jorge Lorenzo, GP Catalogna 2009: il duello più memorabile della storia della MotoGP? – VIDEO (Di lunedì 27 aprile 2020) 11 anni fa il duello dei duelli, Valentino Rossi vs Jorge Lorenzo. Una coppia al comando: lo spagnolo e l’italiano sulle due Yamaha, pronti a sfidarsi fino all’ultimo respiro per la conquista del massimo possibile: la vittoria del GP di Catalogna 2009. In un periodo così complicato per la collettività, afflitta dall’emergenza sanitaria, cercare di staccare la spina e ricordare qualche emozione passata può avere un effetto quasi “terapeutico”. Ecco che pensare a ciò che fu sul tracciato del Montmeló non ha l’effetto di un vaccino, ma sicuramente può regalare qualche minuto di sollievo. Una corsa, se vogliamo, “noiosa” perché dominata in lungo e in largo da due primattori. Un gioco di strategia e quasi di “sguardi” tra i due, in attesa delle ultime tornate prima di regalare lo show ... Leggi su oasport Valentino Rossi si ritira?/ Motogp - il Dottore : "Non voglio smettere senza correre"

