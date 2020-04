USA, scivola ancora indice Fed di Dallas (Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – Scende ancora l’attività delle fabbriche nel Distretto di Dallas nel mese di aprile, secondo i dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas Manifacturing Outlook Survey. L’indice generale manifatturiero, elaborato dalla Federal Reserve di Dallas, è sceso a -73,7 punti rispetto ai -70 del mese precedente. L’indice di produzione, una misura chiave delle condizioni di produzione dello Stato, è sceso da -35,3 a -55,3 punti. I nuovi ordini sono diminuiti a -67 punti, mentre il tasso di crescita dell’indice ordini è calato a -62,2 punti (entrambi i dati toccano i minimi dal 2004). L’indice di utilizzo della capacità è calato a -54,5 punti, mentre l’indice delle consegne è sceso a -56,6 punti. Leggi su quifinanza Durante la festa del suo matrimonio ha in tasca un bicchiere di vetro - scivola e le schegge gli causano una fortissima emorragia (Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – Scendel’attività delle fabbriche nel Distretto dinel mese di aprile, secondo i dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas Manifacturing Outlook Survey. L’generale manifatturiero, elaborato dalla Federal Reserve di, è sceso a -73,7 punti rispetto ai -70 del mese precedente. L’di produzione, una misura chiave delle condizioni di produzione dello Stato, è sceso da -35,3 a -55,3 punti. I nuovi ordini sono diminuiti a -67 punti, mentre il tasso di crescita dell’ordini è calato a -62,2 punti (entrambi i dati toccano i minimi dal 2004). L’di utilizzo della capacità è calato a -54,5 punti, mentre l’delle consegne è sceso a -56,6 punti.

