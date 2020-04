Troppa gente in strada, De Luca tuona: “O c’è responsabilità o si torna tutti in casa” (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“O c’è responsabilità o si torna tutti a casa”. E’ questo, in estrema sintesi, il senso del nuovo intervento di Vincenzo De Luca. Con una comunicazione ufficiale, l’inquilino di palazzo Santa Lucia ha commentato i primi effetti, non certo rassicuranti, dell’allentamento delle restrizioni. Scrive De Luca: “Oggi, lunedì 27 aprile, dopo molte settimane si è consentita la mobilità in due fasce orarie, dalle 6,30 alle 8,30 e dalle 19 alle 22. E’ stata una misura presa per dare respiro soprattutto alle famiglie con bambini. Abbiamo verificato per strada un eccesso di persone senza mascherine, senza distanziamento sociale, con assembramenti pericolosi. E’ indispensabile ribadire che l’ordinanza vigente rende obbligatorio: 1) uso delle mascherine 2) distanziamento ... Leggi su anteprima24 Ascierto : «Troppa gente in giro che non rispetta le distanze. Sembra prevalere il rompete le righe»

Giro : Roma sta mollando - troppa gente in giro e Vigili spariti

Camilla13_0 : RT @franknotaro_ts: Troppa gente aspettava un liberi tutti che non è arrivato. Un liberi tutti in piena pandemia. #CONTEDIMETTITI in trend.… - chiarapannok : @primaopoitorna @RegLombardia C'è troppa gente in giro (cit.) - DanieleArcadi : @Alessandrobarix @mauriz_saracini @vanni83241531 @matteosalvinimi Troppa gente irresponsabile ho visto nell'ultimo… - GiovanniMiu : RT @franknotaro_ts: Troppa gente aspettava un liberi tutti che non è arrivato. Un liberi tutti in piena pandemia. #CONTEDIMETTITI in trend.… - Silvia179117 : @RebeBrave1996 Esatto, ho già letto decisamente troppa gente che ha frainteso tutto ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Troppa gente Coronavirus, jogging e passeggiate: troppa gente sul Lungomare di Napoli e distanze non rispettate Corriere del Mezzogiorno Coronvirus, Paolo Brosio: ''La Cei si è svegliata tardi, ormai siamo come Cina Comunista"

(di alisa toaff) ''La Cei si è svegliata troppo tardi, quando ormai le mucche sono scappate dalla stalla! Io sono due mesi che lancio l'allarme. Si sono fidati dei 5 Stelle, del Pd e di Leu che sono p ...

Sigarette elettroniche per smettere di fumare, ma attenti ai rompiscatole con le "finte bionde"

Una sigaretta all'apparenza normale. Si accende, si fa un tiro, ma invece di produrre fumo derivante dalla combustione del tabacco, produce vapore acqueo.

