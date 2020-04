Tiziano Ferro adotta due cani: “Vi presento Ellie e Beau” (Di lunedì 27 aprile 2020) Tiziano Ferro nelle ultime ore ha pubblicato un divertente video su Facebook mostrando di aver adottato due cani, togliendoli da un canile. Questa adozione arriva dopo la morte della sua cagnolina. Inoltre, ha voluto rassicurare i suoi fan in merito all’impossibilità che gli animali domestici trasmettano alle persone il coronavirus. La gioia per l’adozione Ellie e Beau sono i due Dobermann che Tiziano Ferro ha deciso di adottare dopo aver perso Penny e Piper. A mostrare la felicità del cantante è stato Victor, che ha ripreso il marito in un video postato su Instagram. Ferro e suo marito hanno voluto dare il benvenuto ai due nuovi amici a quattro zampe. La stella della musica ha voluto ribadire il fatto che gli animali domestici non contagino nessuno di Covid-19 e, anzi, ti migliorino la vita. A corredo del post social si legge: “Niente ci ... Leggi su thesocialpost Tiziano Ferro - strano messaggio su Instagram : grandi cambiamenti in arrivo

