«The Mandalorian 2» e «Disney Gallery: The Mandalorian», cosa devi sapere (Di lunedì 27 aprile 2020) L'universo di The Mandalorian si allarga sempre di più, per la gioia dei fan della nuova serie Disney+. Sono tante, infatti, le buone notizie che riguardano la prima serie live action spin-off della saga di Star Wars e la prima novità comincia proprio dal 4 maggio, data dello Star Wars Day. «The Mandalorian», la docuserie Disney Gallery Proprio così: dal 4 maggio, sempre sulla piattaforma streaming Disney+, sarà disponibile la docuserie Disney Gallery: The Mandalorian, che ci porta direttamente nel backstage della serie, in mezzo al team di creativi intorno all'ideatore Jon Favreau. È proprio Favreau, infatti, che invita il cast e la troupe a condividere con il pubblico uno sguardo inedito sulla realizzazione della serie. La docuserie su The Mandalorian è composta da otto episodi, ciascuno dei quali esplora un ... Leggi su gqitalia The Mandalorian Sam Witwer è quasi entrato a far parte del cast della serie

