Salvini vuole riaprire tutto? Il virologo di Zaia dice il contrario (Di lunedì 27 aprile 2020) Stamattina vi abbiamo raccontato del video che Matteo Salvini ha pubblicato dopo la conferenza stampa di Giuseppe Conte incitando alla rivolta contro il governo per la quarantena e annunciando una manifestazione in strada per il primo a maggio, mentre sono ancora in vigore tutte le regole dell'emergenza Coronavirus. "Abbiamo accettato tutte le chiusure e i limiti ma la libertà non ha prezzo. Non vorrei che qualcuno nel nome del virus stesse abusando della pazienza degli italiani e preparando i saldi delle nostre aziende in Germania o in Cina", sostiene Salvini. Che poi passa alle minacce: "Molti di voi mi dicono 'organizzaci, Matteo': raccogliamo le idee in questi giorni e il primo maggio lanciamo un piano per la ricostruzione nazionale e se sarà necessario perché non vi ascoltano ci faremo vedere e sentire compostamente e ...

Guccini reinterpreta Bella Ciao : "C'erano Salvini e Berlusconi coi i fasci della Meloni. Partigiano - portali via". Lei replica : "Ci vuole a testa in giù?"

Il Capitano annuncia una manifestazione contro la quarantena di Conte nella fase 2? Il professore di Padova che ha sconfitto il Coronavirus in Veneto è del parere opposto ...

“Siamo ancora in piena pandemia, non possiamo permetterci passi falsi. Per questo il Governo ha deciso di riaprire le attività produttive e allentare le misure in maniera graduale ...

