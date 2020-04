Quattro leader più uno per capire che Italia uscirà dalla pandemia (Di lunedì 27 aprile 2020) Il ritorno progressivo a qualcosa di simile a una nuova normalità coinciderà con il ritorno progressivo a qualcosa di simile a una nuova normalità anche della politica. E nel giro di pochi giorni è facile prevedere che le discussioni sul come riaprire, sul come ricostruire e sul come ripartire divid Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 aprile 2020) Il ritorno progressivo a qualcosa di simile a una nuova normalità coinciderà con il ritorno progressivo a qualcosa di simile a una nuova normalità anche della politica. E nel giro di pochi giorni è facile prevedere che le discussioni sul come riaprire, sul come ricostruire e sul come ripartire divid

casentinimarc : RT @claudiocerasa: La scrematura delle balle spiegata da E. Cattaneo: il virus come stress test sul carattere di un paese (e sulle frottole… - ttpizz : RT @claudiocerasa: La scrematura delle balle spiegata da E. Cattaneo: il virus come stress test sul carattere di un paese (e sulle frottole… - elisasola_ : RT @claudiocerasa: La scrematura delle balle spiegata da E. Cattaneo: il virus come stress test sul carattere di un paese (e sulle frottole… - claudiocerasa : La scrematura delle balle spiegata da E. Cattaneo: il virus come stress test sul carattere di un paese (e sulle fro… - albertoBoem : RT @giuliapompili: Che cosa sappiamo del leader nordcoreano Kim Jong Un è della sua presunta morte. Thread lunghissimo a quattro mani con @… -