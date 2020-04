Quando rivedremo baby Archie? Finalmente c’è una data

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 27 aprile 2020) L’ultima foto di baby Archie risale allo scorso 31 dicembre, quando il principe Harry e Meghan Markle per augurare a tutti un buon 2020 hanno condiviso via social un video con i loro momenti più belli del 2019, compresa una immagine inedita del primogenito in braccio al papà. Da allora del bimbo non è arrivato nessun altro scatto. Né dal Canada, dove i genitori si sono trasferiti dopo l’addio alla royal family, né da Los Angels, dove hanno traslocato lo scorso marzo. D’altronde, come dimostra anche la loro battaglia legale contro la stampa scandalistica brritannica, i Sussex hanno sempre difeso coi denti la loro privacy. Figuriamoci quella del figlio.