Prove di carico sul Ponte della Scafa: sabato 2 maggio chiuso al traffico tra Ostia e Fiumicino (Di lunedì 27 aprile 2020) sabato 2 maggio, dalle 6 alle 16, per effettuare Prove di carico, verrà temporaneamente chiuso al traffico il Ponte della Scafa tra Ostia e Fiumicino. Lo comunica Anas. La chiusura sarà in entrambe le direzioni. Dalle 6 alle 16.00 il tratto sarà interdetto al traffico con deviazioni su viabilità locale sia in direzione Ostia che in direzione Fiumicino. L'articolo Prove di carico sul Ponte della Scafa: sabato 2 maggio chiuso al traffico tra Ostia e Fiumicino proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera Nuove prove di carico : prevista chiusura temporanea del Ponte della Scafa (Di lunedì 27 aprile 2020), dalle 6 alle 16, per effettuaredi, verrà temporaneamentealiltrae Fiumicino. Lo comunica Anas. La chiusura sarà in entrambe le direzioni. Dalle 6 alle 16.00 il tratto sarà interdetto alcon deviazioni su viabilità locale sia in direzioneche in direzione Fiumicino. L'articolodisulaltrae Fiumicino proviene da Italia Sera.

italiaserait : Prove di carico sul Ponte della Scafa: sabato 2 maggio chiuso al traffico tra Ostia e Fiumicino… - LuceverdeRoma : #Anas ??CHIUSURA al traffico del ponte della Scafa SS296 sia in direzione #Ostia che in direzione #Fiumicino ??sabat… - zazoomnews : Nuove prove di carico: prevista chiusura temporanea del Ponte della Scafa - #Nuove #prove #carico: #prevista - ilfaroonline : Ponte del Scafa, il 2 maggio chiusura al traffico per effettuare prove di carico - CorriereCitta : Nuove prove di carico: prevista chiusura temporanea del Ponte della Scafa -

Ultime Notizie dalla rete : Prove carico Ponte del Scafa, il 2 maggio chiusura al traffico per effettuare prove di carico IlFaroOnline.it Turismo alle Eolie, i commercianti scrivono alle Istituzioni: “Se non ci aiutate, siamo costretti a chiudere”

Il banco di prova del turismo annuale che si attendeva ad aprile, è stato portato via dal COVID-19. Il Paese è in ginocchio e, in questo momento, sono tanti gli... Vai all'articolo ...

Ponte del Scafa, il 2 maggio chiusura al traffico per effettuare prove di carico

Anas, sabato 2 maggio temporanea chiusura al traffico del ponte della Scafa per poter effettuare prove di carico sull'opera d'arte ...

Il banco di prova del turismo annuale che si attendeva ad aprile, è stato portato via dal COVID-19. Il Paese è in ginocchio e, in questo momento, sono tanti gli... Vai all'articolo ...Anas, sabato 2 maggio temporanea chiusura al traffico del ponte della Scafa per poter effettuare prove di carico sull'opera d'arte ...