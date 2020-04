Previsioni Meteo | oggi addensamenti e temporali in un contesto di sole e clima mite | la

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 27 aprile 2020)– Sta per volgere al termine la moderata circolazione anticiclonica che ha protetto l’Italia negli ultimi 3-4 giorni. A dire il vero l’anticiclone non si è mai mostrato particolarmente strutturato, tuttavia piuttosto efficiente nel garantire alcune giornate di bel tempo e anche abbastanza calde su gran parte del paese. Perresisterà ancora, ma sta avanzando da Ovest un cavo depressionario atlantico che nei prossimi giorni e fino al primo maggio circa lo demolirà, apportando una fase di progressivo peggioramento sull’Italia. Per la giornata odierna, esso sarà ancora efficienti per diverse regioni, soprattutto centro meridionali peninsulare, ma su alcune altre risulterà già poco protettivo, permettendo infiltrazioni umide atlantiche con più nubi e anche locali piogge. Ma ecco più ...