Michael Bublé e la moglie, diretta video col figlio Noah guarito dal cancro: ‘Il nostro supereroe’ (Di lunedì 27 aprile 2020) Michael Bublé è tornato o perlomeno stava per tornare quando il coronavirus ha bloccato tutto. Il cantante si era ritirato dalle scene in seguito alla malattia che aveva colpito il figlio maggiore, Noah, nel 2016. Il bambino si è dovuto sottoporre alle cure per guarire da un cancro al fegato che lo aveva colpito quando aveva solo 3 anni. Ora Noah sta bene e il padre, dopo aver trascorso del tempo con la famiglia e aver avuto anche altri due figli, è pronto a riprendersi i palcoscenici, Covid 19 permettendo. In un video del 24 aprile, in cui Bublé e la moglie Luisana Lopilato chiacchierano con i loro fan, fa la sua apparizione proprio Noah che ora ha 6 anni. Il bambino gironzola attorno alla videocamera dei genitori finché il padre gli dice “Se vuoi farti vedere sei sempre il benvenuto” e lui non se lo fa ripetere due volte ... Leggi su tvzap.kataweb Michael Bublé e il cancro del figlio Noah - la notizia : “È lui il nostro supereroe”

