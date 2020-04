Mattarella | “Scuole chiuse sono una ferita per tutti Andare in classe è esercizio di

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 aprile 2020) “Care ragazze, cari ragazzi”, “l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha sconvolto, in poche settimane, le nostre vite”. Il presidente della Repubblica Sergio, mentre si discute dell’imminente avvio della fase 2, è intervenuto nel programma “Maestri” di Rai Cultura in collaborazione con il ministero dell’Istruzione, in onda dal 27 aprile. E ha affrontato uno dei temi più discussi in queste ore: il mancato ritorno inper gli studenti italiani. “Oltre all’angoscia per i lutti, alle sofferenze di tante persone colpite dal virus, ai sacrifici di chi lo combatte in prima linea”, ha detto, “dobbiamo confrontarci con regole che cambiano drasticamente tante abitudini; e la nostra quotidianità”. E il ritorno alla normalità non sembra essere imminente, ...