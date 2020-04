Le parole del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla scuola e il ringraziamento di Lucia Azzolina (Di lunedì 27 aprile 2020) Ieri, alle 20:20, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, attraverso una diretta da Palazzo Chigi, ha illustrato la Fase 2 e ciò che accadrà dopo il prossimo 4 maggio. Il Premier, tra i vari argomenti, ha parlato anche della scuola, dopo la domanda di uno dei giornalisti. Di seguito, le sue parole, in diretta: Le parole del Presidente Conte sulla scuola Voglio ringraziare il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per le parole di grande chiarezza pronunciate stasera sulla scuola. Come ha spiegato in conferenza stampa, tutti gli scenari elaborati dal comitato tecnico-scientifico sconsigliano la riapertura delle scuole, se non vogliamo vanificare gli sforzi fatti da milioni di italiani e mettere a rischio la salute di tanti. Da Ministra dell'Istruzione è un grande dolore, per me, dover tenere le scuole chiuse. Ma ce lo impone il senso di ... Leggi su bigodino Nel ricordo di Della Ratta - il cordoglio dell’arma e le parole della moglie e del figlio (Video)

Le parole chiave della ripartenza

Trono Classico - Sammy Hassan stanco delle polemiche : le sue parole (Di lunedì 27 aprile 2020) Ieri, alle 20:20, ildel, attraverso una diretta da Palazzo Chigi, ha illustrato la Fase 2 e ciò che accadrà dopo il prossimo 4 maggio. Il Premier, tra i vari argomenti, ha parlato anche della, dopo la domanda di uno dei giornalisti. Di seguito, le sue, in diretta: LedelVoglio ringraziare ildelper ledi grande chiarezza pronunciate stasera. Come ha spiegato in conferenza stampa, tutti gli scenari elaborati dal comitato tecnico-scientifico sconsigliano la riapertura delle scuole, se non vogliamo vanificare gli sforzi fatti da milioni di italiani e mettere a rischio la salute di tanti. Da Ministra dell'Istruzione è un grande dolore, per me, dover tenere le scuole chiuse. Ma ce lo impone il senso di ...

CarloCalenda : Questa opposizione è la migliore garanzia di sopravvivenza del Governo Conte. Imbecilli. Non ci sono purtroppo altr… - davidefaraone : Domanda a #VittorioFeltri: gli edicolanti del Sud, dopo le sue parole, hanno deciso di non vendere più le copie del… - fattoquotidiano : FASE 2 - PARLA CONTE 'Non ci sarà un abbandono delle regole. Mascherine? Prezzo calmierato e via l'Iva'. Ecco le pa… - inmydefence_ : Provo una pena per voi che ascoltate le parole di S4lv1n1. Ma come fate a credere ad un soggetto del genere? Come f… - AnnaMar74773335 : RT @marcellone8: ++STELLE GUERRIERE++ Queste parole di Alessandro sono da consultare ogni volta che ci viene il dubbio da dove veniamo e ch… -

Ultime Notizie dalla rete : parole del Javier e Talisa stanno ancora insieme? Le parole del ballerino spiazzano Novella 2000 Maturità 2020: cosa significa fare l'esame "in conferenza personale"

Gli sforzi del MIUR si concentreranno sulla possibilità di far chiudere degnamente il percorso scolastico ai maturandi del 2020: non rimane che attendere l'ultima parola del Ministero in merito alle m ...

Ospedale OglioPo "Covid free", parola del dg dell'Asst Rossi

L’Ospedale Oglio Po sarà totalmente Covid free” parola del direttore generale Giuseppe Rossi. “E’ una dichiarazione sorprendente - dice il consigliere comunale Annamaria Piccinelli di Casalmaggiore la ...

Gli sforzi del MIUR si concentreranno sulla possibilità di far chiudere degnamente il percorso scolastico ai maturandi del 2020: non rimane che attendere l'ultima parola del Ministero in merito alle m ...L’Ospedale Oglio Po sarà totalmente Covid free” parola del direttore generale Giuseppe Rossi. “E’ una dichiarazione sorprendente - dice il consigliere comunale Annamaria Piccinelli di Casalmaggiore la ...