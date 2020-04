La dieta di Fiorella Mannoia è una bufala | la cantante denuncia i truffatori

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 27 aprile 2020) Ia caccia di click e di utenti in buona fede hanno usato il nome della voce di Quello Che Le Donne Non Dicono per tentare di vendere presunti prodotti dietetici, ma ladinon esiste e la stessaha segnalato il fatto sui social. Chi si macchia di queste truffe, solitamente, fa un uso non autorizzato del nome di grandi personaggi famosi, che a loro insaputa diventano testimonial di campagne pubblicitarie ingannevoli. Era accaduto anche a Jovanotti. Lorenzo Cherubini, infatti, era stato oggetto di una ossessiva campagna pubblicitaria in cui si parlava di un'intervista da lui mai rilasciata nel corso della quale avrebbe affermato di rischiare l'arresto per le sue affermazioni. I trascorsi con Jovanotti Affermazioni, quelle che gli attribuivano, che parlavano di guadagni facili che addirittura facevano tremare le banche. Si parlava di ...