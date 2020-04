Il prossimo Resident Evil potrebbe vedere il ritorno di Claire Redfield

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 27 aprile 2020) Poco tempo fa, i principali attori dei recenti remake disono apparsi uno accanto all'altro in uno speciale podcast prodotto da Residence of- vale a dire, Nick Apostolides (Leon), Nicole Tompkins (Jill), Stephanie Panisello (), Jeff Schine ( Carlos), Jelene Anderson (Ada) e Neil Newbon (Nikolai e Nemesis). È un'intervista divertente, affascinante e informale in cui tutti discutono delle loro esperienze di lavoro sulla serie, delle loro riflessioni sui videogiochi. Una conversazione decisamente più informale. A un certo punto, Stephanie Panisello parla di quanto sia stato bello conoscere la fan base e di quanto siano stati di supporto - eaver suggerito qualcosa in arrivo. Nel commentare come è stato bello interagire con gli altri attori di3 Remake, la doppiatrice afferma di aver lavorato con uno di loro per un ...