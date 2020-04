Fase 2, Confartigianato: “Inaccettabili 3 mesi di fermo per parrucchieri” (Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – Anche Confartigianato si schiera con i delusi dalle nuove disposizioni per la Fase 2 annunciate ieri dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. In particolare per il segretario generale della confederazione, Cesare Fumagalli, la decisione del Governo di rinviare al primo giugno la riapertura di parrucchieri e centri estetici è “incomprensibile e inaccettabile”. “Con senso di responsabilità – afferma Fumagalli – abbiamo elaborato e presentato tempestive proposte dettagliate su come tornare a svolgere queste attività osservando scrupolosamente le indicazioni delle autorità sanitarie su distanziamento, dispositivi di protezione individuale pulizia, sanificazione. Proposte che penalizzano fortemente le nostre possibilità di ricavo, ma siamo consapevoli della loro necessità. Non abbiamo ricevuto ... Leggi su quifinanza Il settore del benessere verso la Fase 2 : allarme abusivismo - Confartigianato stila un codice di autoregolamentazione (Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – Anchesi schiera con i delusi dalle nuove disposizioni per la2 annunciate ieri dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. In particolare per il segretario generale della confederazione, Cesare Fumagalli, la decisione del Governo di rinviare al primo giugno la riapertura di parrucchieri e centri estetici è “incomprensibile e inaccettabile”. “Con senso di responsabilità – afferma Fumagalli – abbiamo elaborato e presentato tempestive proposte dettagliate su come tornare a svolgere queste attività osservando scrupolosamente le indicazioni delle autorità sanitarie su distanziamento, dispositivi di protezione individuale pulizia, sanificazione. Proposte che penalizzano fortemente le nostre possibilità di ricavo, ma siamo consapevoli della loro necessità. Non abbiamo ricevuto ...

Nutizieri : Coronavirus e fase due, sondaggio Confartigianato: in regione ferme 6 piccole e medie aziende su 10… - IlFriuli : 'In Fvg moriranno centinaia di imprese'. Tilatti (Confartigianato) esprime 'sconcerto per il cronoprogramma della f… - rep_parma : Confartigianato: 'La fase due è uguale alla fase uno. A Parma a rischio 2.225 imprese' [aggiornamento delle 12:36] - KarlyKleyn : #Riapertura a giugno, la disperazione di bar e ristoranti: “Ci stanno condannando alla chiusura, la misura è colma”… - GLOBElife_com : Gossip & News: CONFARTIGIANATO : Parrucchieri ed Estetiste, come ripartire dopo la FASE 2 - -

Il commissario Udc per l’Area Metropolitana di Reggio Calabria Paola Lemma chiede interventi immediati e chiari a tutti i livelli di governo per evitare che tante imprese siano costrette a non riaprir ...

Test sierologici, pronto il primo screening di massa tra le imprese

Tremila test sierologici. La Cna di Pesaro e Urbino è già pronta con un primo consistente campione di imprese e loro dipendenti ad effettuare un imponente screening che possa garantire una ripresa di ...

