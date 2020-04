Domande Social TP: Governo e gestione della crisi sanitaria nella fase 1 (Di lunedì 27 aprile 2020) Domande Social TP: Governo e gestione della crisi sanitaria nella fase 1 Proseguiamo con il nostro ciclo di Domande Social sottoposte ai lettori di Termometro Politico. Abbiamo chiesto ai nostri lettori come valutano la gestione della crisi sanitaria, da parte del Governo, nella fase 1 dell’emergenza. I risultati che qui vengono posti non hanno rilevanza statistica, in quanto non vi è nessuna forma di campionamento. Sono però interessanti per rilevare il sentiment della popolazione e mostrare le opinioni, tanto positive come negative, su temi delicati e divisivi. Il risultato, in termini numerici, ha visto prevalere l’opinione di chi considera negativa, da parte del Governo centrale, la gestione della crisi sanitaria: 1586 esprimono un parere contrario e meno della metà, 694, promuovono l’operato dell’esecutivo. Cominciamo proprio dalle ... Leggi su termometropolitico Politano protagonista di un Q&A sui social del Napoli : "Fatemi le vostre domande" (Di lunedì 27 aprile 2020)TP:1 Proseguiamo con il nostro ciclo disottoposte ai lettori di Termometro Politico. Abbiamo chiesto ai nostri lettori come valutano la, da parte del1 dell’emergenza. I risultati che qui vengono posti non hanno rilevanza statistica, in quanto non vi è nessuna forma di campionamento. Sono però interessanti per rilevare il sentimentpopolazione e mostrare le opinioni, tanto positive come negative, su temi delicati e divisivi. Il risultato, in termini numerici, ha visto prevalere l’opinione di chi considera negativa, da parte delcentrale, la: 1586 esprimono un parere contrario e menometà, 694, promuovono l’operato dell’esecutivo. Cominciamo proprio dalle ...

MediasetPlay : Resta l'autocertificazione anche durante alla #Fase2: ecco una risposta ad una delle domande più poste dagli utenti… - c_appendino : In questo video iniziamo a fare il punto sulla cosiddetta #Fase2. E, come sempre, rispondo ad alcune delle domande… - nnorthstardust : @planisferiale Cerco di seguire ma puntualmente fallisco e finisco sui social, mi agito per le interrogazioni e le… - proosty12 : Comune di #Olbia. Non sono riusciti a tirare su una pagina web dove inoltrare le domande per il contributo economic… - RiccardoE : Una delle domande tipiche come allineo il testo dei miei articoli? La risposta su My Social Web ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Domande Social Domande Social TP: Governo e gestione della crisi sanitaria nella fase 1 Termometro Politico Test Drive Unlimited 3 sarà presentato a maggio?

L'esistenza del progetto era stata confermata in un'intervista all'inizio di marzo dalla proprietaria dello sviluppatore Kylotonn Games.

Cosa si potrà fare dal 4 maggio? Domande e risposte

Cosa prevede la Fase 2? Cosa si potrà fare e cosa non si potrà fare a partire dal 4 maggio? Uno schema a domande e risposte per fare chiarezza su spostamenti consentiti, attività che apriranno, compor ...

L'esistenza del progetto era stata confermata in un'intervista all'inizio di marzo dalla proprietaria dello sviluppatore Kylotonn Games.Cosa prevede la Fase 2? Cosa si potrà fare e cosa non si potrà fare a partire dal 4 maggio? Uno schema a domande e risposte per fare chiarezza su spostamenti consentiti, attività che apriranno, compor ...