Coronavirus | dati eccellenti per la Campania | si resta ancora all' 1%

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio Sky Sport Covid-19, una domenica di belle notizie

Nessun contagio nelle ultime 24 ore a Civitavecchia e, cosa più importante, 18 persone guarite, tutte della Rsa Madonna del Rosario. E’ il riscontro, assolutamente positivo, del bollettino quoti ...

Coronavirus, DATI REGIONE LAZIO 26 aprile: 85 casi nuovi, il trend è al'1,5%

Si è appena conclusa alla presenza dell'assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 c ...

