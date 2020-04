Congiunti, fidanzati, coppie di fatto. Il caos affettivo della Fase due (Di lunedì 27 aprile 2020) “Come la Fase 1, ma con la suocera”, ironizzano in rete sull'annuncio domenicale di Giuseppe Conte, che non lo si attendeva come un liberi tutti, magari, ma nemmeno come il poco che si è rivelato. Tra le principali novità quella di poter andare a trovare i “Congiunti”. Tralasciando le prescrizioni s Leggi su ilfoglio Ribaltone governo e Anci Veneto su fidanzati considerati “congiunti” il 4 maggio : versioni a confronto

Coronavirus - Palazzo Chigi : “Per congiunti si intendono anche fidanzati e affetti stabili”

Fase 2 - via libera agli amori : "Congiunti sono anche fidanzati e affetti stabili" (Di lunedì 27 aprile 2020) “Come la1, ma con la suocera”, ironizzano in rete sull'annuncio domenicale di Giuseppe Conte, che non lo si attendeva come un liberi tutti, magari, ma nemmeno come il poco che si è rivelato. Tra le principali novità quella di poter andare a trovare i “”. Tralasciando le prescrizioni s

ShooterHatesYou : Conte: Fase 2! Italiani: Ok però stavolta chiarezza, va bene? Non facciamo come l'altra volta. Conte: Si potranno… - TgLa7 : #Fase2 precisazione sul #Dpcm sul termine #congiunti : comprende 'parenti e affini, coniuge, conviventi,… - sole24ore : #Coronavirus, tra i «#congiunti» che si potranno incontrare dal 4 maggio ci sono i parenti fino al sesto grado, ma… - Maribelli2 : @CaputaLuca Congiunti anche i fidanzati stabili feat Conte - AlocciRoberto : RT @giuliapompili: Secondo fonti di Palazzo Chigi, per 'congiunti' si intendono parenti, affini, coniugi, conviventi (ma se son conviventi… -