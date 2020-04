Bonus figli fino a 14 anni: requisiti, importo reddito e a chi spetta (Di lunedì 27 aprile 2020) Bonus figli fino a 14 anni: requisiti, importo reddito e a chi spetta Nel decreto di fine aprile è previsto un nuovo pacchetto di misure economiche che hanno come principale finalità l’aiuto a famiglie, lavoratori e imprese. Tra queste misure potrebbe esserci anche un Bonus figli, riservato a tutti quei nuclei familiari che hanno figli fino a 14 anni. Si tratterebbe di una estensione del Bonus bebè come concepito quest’anno, soprattutto per quanto riguarda gli importi, ma ampliata per l’appunto anche a figli oltre l’anno di età e fino a 14 anni e ai nuclei familiari con Isee superiore a 40 mila euro. Sarà con ogni probabilità un Bonus una tantum, viste le esigue risorse disponibili e il cui importo definitivo sarà stabilito dalla situazione del reddito Isee. Canone Rai speciale 2020: importo, scadenza e chi deve ... Leggi su termometropolitico I nuovi aiuti a famiglie e imprese : dal bonus figli e baby sitter al bonus 600 euro

Assegno da 80 a 160 euro per ogni figlio - più congedi e bonus baby sitter : il piano c'è

