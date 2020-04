Ambulanti | il popolo dei mercati rionali si ribella | Delivery anche per noi

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 27 aprile 2020) Nel giorno in cui gastronomie, bar e pizzerie rialzano le saracinesche ripartendo dalle consegne a domicilio, c’è chi – nello stesso settore, quello degli alimentari – resta ai blocchi di partenza: sono i commercianti deini. Strutture che in una città come Napoli possono contare centinaia di operatori commerciali: Mergellina, Bagnoli, Vomero, Fuorigrotta i più gettonati, costretti ancora a rimanere ai box. “Il chiarimento n.13 all’ordinanza della Regione del 28 marzo – spiega Luigi Russo, titolare di una gastronomia nelno di Mergellina – vieta per motivi sanitari la vendita al dettaglio di generi alimentari ai negozi sprovvisti di servizi igienici autonomi all’interno delle aree mercatali. Una prescrizione che di fatto ci impedisce qualunque attività perché in strutture comunali ...