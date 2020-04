Trump, Conte e... Turone: le 7 vite del 'goal' più contestato della storia del calcio (Di domenica 26 aprile 2020) "Mr president, do you think Turone's goal was good?". Sarebbe stato interessante, lo scorso 20 aprile, assistere alla reazione del social media manager del presidente statunitense Donald Trump a questo sibillino commento, spuntato improvvisamente sulla diretta della conferenza stampa sulle misure economiche anti-Covid alla Casa Bianca. Chissà se il collaboratore del presidente, in un impeto di zelo, abbia preso sul serio la domanda e si sia gettato sulla Rete a cercare lumi. Se abbia pensato a un inquietante messaggio in codice o, verosimilmente, derubricato il tutto a semplice 'trollata' sempre da mettere in conto in questi casi. Difficilmente lo staff a 'stelle e strisce' era cosciente di trovarsi di fronte all'imperiosa e goliardica rinascita di un celeberrimo tormentone del calcio italiano. Un affaire, quello del goal di Turone, che tra alti e bassi si avvia a tagliare il ... Leggi su agi Trump - Conte e... Turone : le 7 vite del 'goal' più contestato della storia del calcio

"Danni tragici". Burioni incontenibile - sculaccia anche Donald Trump : la lezione del virologo

Diventa un caso il tweet di Ricciardi sul video violento contro Trump. Rivolta contro l’esperto di Conte (video) (Di domenica 26 aprile 2020) "Mr president, do you think Turone'swas good?". Sarebbe stato interessante, lo scorso 20 aprile, assistere alla reazione del social media manager del presidente statunitense Donalda questo sibillino commento, spuntato improvvisamente sulla direttaconferenza stampa sulle misure economiche anti-Covid alla Casa Bianca. Chissà se il collaboratore del presidente, in un impeto di zelo, abbia preso sul serio la domanda e si sia gettato sulla Rete a cercare lumi. Se abbia pensato a un inquietante messaggio in codice o, verosimilmente, derubricato il tutto a semplice 'trollata' sempre da mettere in conto in questi casi. Difficilmente lo staff a 'stelle e strisce' era cosciente di trovarsi di fronte all'imperiosa e goliardica rinascita di un celeberrimo tormentone del calcio italiano. Un affaire, quello deldi Turone, che tra alti e bassi si avvia a tagliare il ...

LegaSalvini : MARIA GIOVANNA MAGLIE CONTRO RICCIARDI: VIDEO DI BOTTE A TRUMP, 'ECCO IL CONSULENTE DI CONTE CHE CI RAPPRESENTA NEL… - renatobrunetta : La differenza tra ???? e gli ????? Trump ha stanziato 2mila mld $ per contrastare la crisi e le risorse stanno arrivand… - BennonsAndreaw : RT @matteoc1951: Se leggete in queste ore i grandi esperti tuttologi di pandemia, tra i quali molte ex persone che hanno cambiato cavallo c… - M5SGiorgio : RT @matteoc1951: Se leggete in queste ore i grandi esperti tuttologi di pandemia, tra i quali molte ex persone che hanno cambiato cavallo c… - _nathd__ : Vi meritate Trump al posto di Conte. #CONTEDIMETTITI -

Ultime Notizie dalla rete : Trump Conte Trump, Conte e... Turone: le 7 vite del 'goal' più contestato della storia del calcio AGI - Agenzia Italia Il destino dei sovranisti dipende dall’efficacia del Recovery Fund

Più che sulle solite dichiarazioni dei soliti nostri politici nazionali avremmo fatto meglio a prestare attenzione negli ultimi tempi ad alcune cifre. Scoprendo, ad esempio, che per la Germania è più ...

Roberto Burioni a Donald Trump: "Coronavirus, iniezioni e luce solare? La disinformazione fa danni tragici"

24 aprile 2020 a. a. a. Alle sparate di Donald Trump risponde Roberto Burioni. Come è noto, il presidente Usa, ha parlato della possibilità di iniezioni di disinfettanti ed esposizione alla luce solar ...

Più che sulle solite dichiarazioni dei soliti nostri politici nazionali avremmo fatto meglio a prestare attenzione negli ultimi tempi ad alcune cifre. Scoprendo, ad esempio, che per la Germania è più ...24 aprile 2020 a. a. a. Alle sparate di Donald Trump risponde Roberto Burioni. Come è noto, il presidente Usa, ha parlato della possibilità di iniezioni di disinfettanti ed esposizione alla luce solar ...