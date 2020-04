Trivulzio: “Esaurite le divise monouso per il personale medico” (Di domenica 26 aprile 2020) Esaurite le divise monouso al Trivulzio per il personale medico. La direzione: “Irreperibili sul mercato”. MILANO – Sono esaurite le divise monouso per il personale medico al Trivulzio. Al lanciare l’allarme è stata proprio la direzione in una lettera inviata a tutti gli operatori sanitari impegnati nella struttura. “Il Provveditorato lavora, come tutto il resto dell’azienda senza pausa per cercare anche soluzioni alternative a questa emergenza – si legge nel testo della missiva – si ribadisce che i camici monouso, oltre a necessaria garanzia, costituiscono l’obbligo d’uso“. Via ai test sierologici Da lunedì 27 aprile 2020 al Trivulzio inizieranno i test sierologici “sul personale sanitario in servizio in tutte le tre sedi dell’Azienda secondo modalità definite dal professor ... Leggi su newsmondo (Di domenica 26 aprile 2020) Esaurite lealper ilmedico. La direzione: “Irreperibili sul mercato”. MILANO – Sono esaurite leper ilmedico al. Al lanciare l’allarme è stata proprio la direzione in una lettera inviata a tutti gli operatori sanitari impegnati nella struttura. “Il Provveditorato lavora, come tutto il resto dell’azienda senza pausa per cercare anche soluzioni alternative a questa emergenza – si legge nel testo della missiva – si ribadisce che i camici, oltre a necessaria garanzia, costituiscono l’obbligo d’uso“. Via ai test sierologici Da lunedì 27 aprile 2020 alinizieranno i test sierologici “sulsanitario in servizio in tutte le tre sedi dell’Azienda secondo modalità definite dal professor ...

