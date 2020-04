Tornano ad aumentare i malati di Coronavirus Ancora in calo i ricoveri nelle terapie

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 26 aprile 2020) Il numero totale deidiè di 106.103, con un incremento di 256 assistiti rispetto a ieri, in controtendenza rispetto ai giorni scorsi quando il numero dei nuovi contagi aveva seguito un decremento costante (ieri erano stati -680). Tra i pazienti attualmente positivi al Covid-19, riferisce l’ultimo censimento reso noto dal Dipartimento della Protezione civile, 2.009 sono ricoveratiintensive, con una decrescita di 93 pazienti, sempre rispetto a sabato. Sono, invece, 21.372 quelli ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, con un decremento di 161 pazienti, e 82.722, pari al 78% degli attualmente positivi, quelli in isolamento domiciliare asintomatici o con sintomi lievi. Rispetto a ieri ci sono 260 nuovi decessi (il numero più basso dal 15 marzo), 155 in meno rispetto a ieri, che portano il totale a 26.644 vittime. Il numero ...