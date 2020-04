Terremoto a Napoli | sciame sismico nella notte a Pozzuoli avvertito in tutti i Campi

(Di domenica 26 aprile 2020) Unodi 25 scosse è stato registrato dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dalle 3,25 ed è ancora in atto con l'ultimo sisma alle 7,23 di questa mattina. Le...

Corriere : Terremoto Napoli-Pozzuoli, diverse scosse nella notte - PalmeStef : RT @ultimenotizie: Torna la paura tra #Napoli e #Pozzuoli per un lungo sciame sismico. Le scosse di #terremoto più forti alle 4:16, 4:26, 4… - soniaebenitezok : RT @Corriere: Terremoto Napoli-Pozzuoli, diverse scosse nella notte - MarisaC65 : RT @ultimenotizie: Torna la paura tra #Napoli e #Pozzuoli per un lungo sciame sismico. Le scosse di #terremoto più forti alle 4:16, 4:26, 4… - IFlck : RT @Corriere: Terremoto Napoli-Pozzuoli, diverse scosse nella notte -

Due scosse di terremoto di significativa entità si sono verificate oggi in Campania, precisamente nel comune di Pozzuoli, in provincia di Napoli. Il doppio evento tellurico è stato tempestivamente ...Uno sciame sismico di 25 scosse è stato registrato dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dalle 3,25 ed è ancora in atto con l'ultimo sisma alle 7,23 di questa mattina. Le scosse più forti sono ...