Salerno | “Etvolilà” | un’app gratuita per aiutare le vendite a domicilio

(Di domenica 26 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIn Vista della ripartenza di alcune attività commerciali, seppur all’insegna della cautela sanitaria, in molti ritengono che questo primo segnale di riapertura può rappresentare un momento importante di riscatto dalla crisi. Per questo motivo due imprenditori salernitani, Francesco Virtuoso e Andrea Catellani hanno promosso utilizzo gratuito dell’APP “EtVoilà” per tutte le piccole attività che in questo momento così particolare intendono avviare il proprio servizio di delivery senza l’onere di dover affrontare investimenti costosi. “Et Voilà” nasce come APP, disponibile per Android ed IOS, per facilitare gli accessi, i contatti e le prenotazioni a catene alberghiere, villaggi turistici, stabilimenti balneari, ecc. Oggi, grazie alla sua ottimizzazione, offre la ...