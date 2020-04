Quando riaprono parrucchieri e barbieri? Chiusura prolungata ancora fino a giugno! (Di domenica 26 aprile 2020) Questa sera si è tenuta la conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte, che ha parlato dell’inizio della Fase 2, che scatterà il 4 maggio: via libera per attività di manifattura e costruzione, mentre occorrerà attendere almeno il 18 maggio per il commercio al dettaglio, infine slitta a giugno la ripresa di bar, ristoranti e attività per la cura della persona. Ha chiarito subito il Premier: “C’è il rischio che il contagio risalga, sarà importante mantenere le distanze di sicurezza, bisogna evitare che il contagio si diffonda. Almeno un metro sarà la distanza di sicurezza, almeno un contagio su 4 avviene per le relazioni familiari. Se ami, l’Italia, mantieni le distanze“. Quando RIAPRIRANNO parrucchieri, barbieri ED ESTETISTI? Nonostante la Fase 2 inizi il 4 maggio, non ci sarà in tale data ... Leggi su oasport Quando riaprono ristoranti e bar? Attesa fino al 18 maggio : tutte le regole che dovranno rispettare

Coronavirus Fase 2 : quando riaprono parrucchieri - barbieri e centri estetici. Conte fissa la data a giugno

Quando riaprono bar e ristoranti? Risponde Conte : “Non dal 4 maggio” (Di domenica 26 aprile 2020) Questa sera si è tenuta la conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte, che ha parlato dell’inizio della Fase 2, che scatterà il 4 maggio: via libera per attività di manifattura e costruzione, mentre occorrerà attendere almeno il 18 maggio per il commercio al dettaglio, infine slitta a giugno la ripresa di bar, ristoranti e attività per la cura della persona. Ha chiarito subito il Premier: “C’è il rischio che il contagio risalga, sarà importante mantenere le distanze di sicurezza, bisogna evitare che il contagio si diffonda. Almeno un metro sarà la distanza di sicurezza, almeno un contagio su 4 avviene per le relazioni familiari. Se ami, l’Italia, mantieni le distanze“.RIAPRIRANNOED ESTETISTI? Nonostante la Fase 2 inizi il 4 maggio, non ci sarà in tale data ...

Einaudieditore : «Quando riaprono le scuole?» Cesare Pavese, La casa in collina #25aprile - merasquerade : Io sono sempre più convinta che da questa quarantena non ne uscirò viva: tra teatri che riaprono chissà quando (ovv… - _Lodetti_ : Ma i dentisti quando riaprono? - cinzia55976390 : #CTCF buonasera vorrei sapere quando riaprono i negozi per toelettare gli animali Si parla di protocolli di pulizi… - rizalfff1985 : @CalcioFinanza Le piscine quando riaprono? -

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono Coronavirus, fase 2: quando riaprono negozi e parrucchieri RadioSienaTv Quando riaprono parrucchieri e barbieri? Chiusura prolungata ancora fino a giugno!

L’1 giugno riaprono bar, ristoranti, e attività per la cura della persona“. Il futuro sarà complesso: “Bisognerà vigilare affinché la curva resti sotto controllo: predisposto il meccanismo per ...

Fase 2, il premier Conte: «Via libera a visite a famigliari. I negozi riaprono il 18 maggio»

E anche dopo il 4 maggio, quando si allargheranno le maglie delle restrizioni ... In base alle indicazioni contenute nella bozza di Dpcm, in tutta Italia domani riaprono i cantieri pubblici e il 4 ...

L’1 giugno riaprono bar, ristoranti, e attività per la cura della persona“. Il futuro sarà complesso: “Bisognerà vigilare affinché la curva resti sotto controllo: predisposto il meccanismo per ...E anche dopo il 4 maggio, quando si allargheranno le maglie delle restrizioni ... In base alle indicazioni contenute nella bozza di Dpcm, in tutta Italia domani riaprono i cantieri pubblici e il 4 ...