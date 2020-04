Megan Montaner, come trascorre la quarantena e quando tornerà in tv? (Di domenica 26 aprile 2020) Megan Montaner ha acquisito popolarità grazie a Il Segreto, dove interpretava il ruolo di Pepa. La sua storia con Tristan ha appassionato milioni di telespettatori che, ancora oggi, rimangono fedelissimi alla soap e alle vicende di Ponte Vejo. Ma l’attrice non ha recitato solo nella soap spagnola dal momento che l’abbiamo vista cimentarsi in diversi ruoli negli ultimi anni. Ma che sta facendo oggi la bellissima Megan? Sono in molti a chiederselo! Ebbene, la bellissima Pepa sta passando la quarantena chiusa in casa come sta avvenendo, da settimane, per tutti noi. Si sta godendo, in particolare, il figlioletto avuto tre anni fa dal compagno e, per l’appunto, l’amore del suo uomo. Una quarantena, dunque, completamente dedicata alla famiglia. Megan Montaner, scatti da quarantena su Instagram Megan Montaner sta vivendo la quarantena in famiglia ma si sta ... Leggi su kontrokultura Megan Montaner - che fine ha fatto Pepa de Il Segreto? Eccola oggi

Gorka Ortúzar - compagno Megan Montaner/ "Nostro figlio Kàel la cosa più bella"

