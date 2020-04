Live Non è la D’Urso, Barbara ha un problema: “Siamo impreparati” (Di domenica 26 aprile 2020) Barbara D’Urso in difficoltà a Live Non è la D’Urso: “Siamo impreparati” È partita con qualche minuto di ritardo la nuova puntata di Live Non è la D’Urso di domenica 26 aprile a causa dell’edizione straordinaria del TG5 che ha trasmesso il discorso del premier Conte sulla Fase 2. Nel corso della conferenza stampa il Presidente del Consiglio ha illustrato quali saranno le strategie della nuova normalità per tutti gli italiani dal 4 maggio prossimo, dopo due mesi di lockdown in cui siamo stati chiusi in casa. Come spiegato da Conte, sarà la fase di convivenza con il coronavirus, dicendosi consapevole dei rischi di un nuovo aumento del contagio, previsto tra due settimane. La padrona di casa di Live Non è la D’Urso, Barbara D’Urso, ha avuto un problema in diretta. La trasmissione è ... Leggi su lanostratv LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Il Premier Conte : “Via alla Fase-2 il 4 maggio - non ancora decisa la ripresa della Serie A di calcio”

Barbara D'Urso stasera su Canale 5 con la nuova puntata di Live - Non è la D'Urso : ospiti e anticipazioni

Live non è la D’Urso anticipazioni : attesissime due super coppie (Di domenica 26 aprile 2020)D’Urso in difficoltà aNon è la D’Urso: “Siamo impreparati” È partita con qualche minuto di ritardo la nuova puntata diNon è la D’Urso di domenica 26 aprile a causa dell’edizione straordinaria del TG5 che ha trasmesso il discorso del premier Conte sulla Fase 2. Nel corso della conferenza stampa il Presidente del Consiglio ha illustrato quali saranno le strategie della nuova normalità per tutti gli italiani dal 4 maggio prossimo, dopo due mesi di lockdown in cui siamo stati chiusi in casa. Come spiegato da Conte, sarà la fase di convivenza con il coronavirus, dicendosi consapevole dei rischi di un nuovo aumento del contagio, previsto tra due settimane. La padrona di casa diNon è la D’Urso,D’Urso, ha avuto unin diretta. La trasmissione è ...

BenjieFede : Ricapitolando quindi: New York Non è da te Buona fortuna Magnifico difetto Ore 15.30 vi postiamo quando faremo la live ?? - La7tv : Gigi Proietti, ospite di Diego Bianchi a Propaganda Live: 'Non esiste un momento storico nella nostra civiltà dove… - matteosalvinimi : .@zaiapresidente: 'Le imprese non vedono ancora l'effetto degli aiuti del governo, partiamo penalizzati rispetto ad… - Massi_Dubai : RT @BarbaraRaval: La Costituzione prevede la possibilità di limitare ALCUNI diritti costituzionali solo se deciso con legge,non con #DPCM.P… - NGaribbo : RT @BarbaraRaval: La Costituzione prevede la possibilità di limitare ALCUNI diritti costituzionali solo se deciso con legge,non con #DPCM.P… -