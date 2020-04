La mamma medico: «Costretta a non vedere più mio figlio per lavorare in ospedale» (Di domenica 26 aprile 2020) GROSSETO. Clorinda è una principessa etiope con la pelle bianca. Una donna guerriera personaggio della “Gerusalemme liberata” di Torquato Tasso. Clorinda è il nome (di fantasia) scelto da una dottoressa che lavora all’ospedale Misericordia di Grosseto, che come tante sue colleghe, sta combattendo una strenua battaglia contro il coronavirus. Ma Clorinda, come tanti altri medici del Misericordia, è anche mamma di un bimbo di 6 anni, che non vede dal 26 febbraio. Da quando è stato annunciato che le scuole il giorno dopo sarebbero state chiuse, chissà fino a quando. Il bambino, da allora, è a casa dei nonni, in un altro comune della provincia di Grosseto. Clorinda non può vederlo. Come lei, ci sono tante altre mamme che lavorano all’ospedale e che hanno dovuto allontanare i loro figli da casa, per evitare il ... Leggi su iltirreno.gelocal La mamma medico : «Costretta a non vedere più mio figlio per lavorare in ospedale»

