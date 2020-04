“Kim Jong-un è morto”, mistero sulle condizioni del leader nordcoreano (Di domenica 26 aprile 2020) E' mistero sulle condizioni del leader nordcoreano Kim Jong Un da giorni assente dalle scene. Secondo una giornalista cinese, Qing Feng, vicedirettrice dell’emittente satellitare di Hong Kong “Hkstv” e nipote dell’ex ministro degli Esteri Li Zhaoxing, alla guida della diplomazia di Pechino tra il 2003 e il 2007 sotto la presidenza di Hu Jintao, il leader nordcoreano Kim Jong-un sarebbe morto. In un post sulla piattaforma social cinese Weibo, la giornalista afferma di avere fonti “molto solide” secondo le quali le autorita’ di Pyongyang starebbero prendendo tempo prima dare l’annuncio ufficiale della morte di Kim, al potere dal 2011. Qing Feng ricorda come nel 1994 la Corea del Nord attese 34 ore prima di dare notizia della morte dell’allora leader Kim Il-sung, nel 2011 ci vollero 51 ore prima dell’annuncio del decesso del suo ... Leggi su ilfogliettone Corea del Nord - fonti di stampa cinesi : “Kim Jong-un è morto” - mistero sulle condizioni del leader

Corea del Nord - TMZ : “Kim Jong un è morto o in stato vegetativo irreversibile”

Da Pechino : “Kim Jong-un potrebbe essere morto” (Di domenica 26 aprile 2020) E'delKimUn da giorni assente dalle scene. Secondo una giornalista cinese, Qing Feng, vicedirettrice dell’emittente satellitare di Hong Kong “Hkstv” e nipote dell’ex ministro degli Esteri Li Zhaoxing, alla guida della diplomazia di Pechino tra il 2003 e il 2007 sotto la presidenza di Hu Jintao, ilKim-un sarebbe morto. In un post sulla piattaforma social cinese Weibo, la giornalista afferma di avere fonti “molto solide” secondo le quali le autorita’ di Pyongyang starebbero prendendo tempo prima dare l’annuncio ufficiale della morte di Kim, al potere dal 2011. Qing Feng ricorda come nel 1994 la Corea del Nord attese 34 ore prima di dare notizia della morte dell’alloraKim Il-sung, nel 2011 ci vollero 51 ore prima dell’annuncio del decesso del suo ...

Davide : Secondo fonti giapponesi e cinesi,il leader della Corea del Nord Kim Jong-un sarebbe morto o in stato di morte cere… - MediasetTgcom24 : 'Kim Jong-Un è morto': in Corea del Nord prosegue il silenzio e l'ipotesi prende quota #kimjung-un… - RaiNews : Indiscrezioni contraddittorie sullo stato di salute di #KimJongUn - discovnnected : RT @snowsnowae: Kim Jong Un e il Principe Filippo bloccati in un limbo senza sapere se sono ancora vivi o morti - thenightcome : RT @snowsnowae: Kim Jong Un e il Principe Filippo bloccati in un limbo senza sapere se sono ancora vivi o morti -

Ultime Notizie dalla rete : “Kim Jong Razzi: "Kim grave? Mi dicono che sono notizie false" Affaritaliani.it