Inizia la fase di convivenza con il virus Conte | “La curva potrebbe risalire Il rischio

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 26 aprile 2020) “ladicon il, dobbiamo essere consapevoli che ladi contagio. Ilc’è ma dobbiamo affrontarlo con metodo e rigore”. E’ quanto ha detto il premier, Giuseppe, annunciando l’avvio dalle2 dell’emergenza Coronaa partire dal prossimo 4 maggio. Le disposizioni previste dal nuovo Dpcm saranno efficaci fino al 17 maggio. “Vogliamo tutti che il paese riparta – ha aggiunto il presidente del Consiglio – ma l’unico modo per convivere con ilè non ammalarsi e la distanza sociale, se non rispettiamo le precauzioni larisalirà e avremo danni irreversibili per l’economia. Se ami l’Italia rispetta le distanze di sicurezza”. Dal 27 aprile riaprono manifatture ed edilizia. Dal 4 maggio saranno consentiti gli incontri ...