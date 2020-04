Giuseppe Conte in diretta oggi sulla fase 2: a che ora e dove vederlo (Di domenica 26 aprile 2020) Giuseppe Conte, dopo il vertice con gli enti locali, sarà in diretta per illustrare ai cittadini la fase 2: ecco a che ora e dove vederlo in TV e in streaming. Giuseppe Conte sarà in diretta per una conferenza stampa stasera, per illustrare ai cittadini il nuovo Dpcm sull'attesa fase 2. A che ora e dove guardarlo in TV e in streaming? Alle 20:20 circa il Premier sarà in diretta sui suoi canali social ufficiali, su quelli di Palazzo Chigi e non solo. A che ora Dopo le speculazioni delle scorse ore, è stato lo stesso Giuseppe Conte ad annunciare, durante la riunione con gli enti locali, che avrebbe parlato nuovamente alla Nazione alle ore 20:20 per illustrare la tanto attesa quanto temuta fase 2. L'orario scelto è stato poi ufficializzato ... Leggi su movieplayer LIVE Giuseppe Conte - Conferenza stampa in DIRETTA : ore 20.20 - l’annuncio della Fase 2

Giuseppe Conte, dopo il vertice con gli enti locali, sarà in diretta per illustrare ai cittadini la fase 2: ecco a che ora e dove vederlo in TV e in streaming. Giuseppe Conte sarà in diretta per una conferenza stampa stasera, per illustrare ai cittadini il nuovo Dpcm sull'attesa fase 2. A che ora e dove guardarlo in TV e in streaming? Alle 20:20 circa il Premier sarà in diretta sui suoi canali social ufficiali, su quelli di Palazzo Chigi e non solo. A che ora Dopo le speculazioni delle scorse ore, è stato lo stesso Giuseppe Conte ad annunciare, durante la riunione con gli enti locali, che avrebbe parlato nuovamente alla Nazione alle ore 20:20 per illustrare la tanto attesa quanto temuta fase 2. L'orario scelto è stato poi ufficializzato ...

