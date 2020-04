Fine quarantena, anche in Sicilia Fase 2 graduale: “Bravi i siciliani” (Di domenica 26 aprile 2020) anche in Sicilia le aperture saranno graduali a partire dal 4 maggio. In seguito al via libera del presidente del Consiglio Conte, anche il Governatore Musumeci indicherà ai Siciliani la strada da seguire nelle more della Fine della quarantena. La Sicilia dal 4 maggio, giorno indicato per la Fine del lockdown, inizierà a riaprire le sue attività economiche. Un passo azzardato però potrebbe compromettere quanto di buono è stato fatto sino a oggi. “I Siciliani hanno seguito la linea della fermezza e del rigore – ha detto Musumeci -. Abbiamo isolato gli accessi per oltre il 94 percento rispetto al traffico ordinario. Siamo stati tutti bravi, i risultati adesso si vedono e i risultati sono dalla nostra parte”. Ora la Sicilia si avvia verso la Fase 2 e la Fine della quarantena. “Dobbiamo riaprire gradualmente, siamo in un momento ... Leggi su direttasicilia Fine quarantena dal 4 maggio ma Fase 2 amara per bar e ristoranti

Trapani - Come ottenere indicazioni su : Tamponi - e protocollo di fine quarantena

Castellammare - Coronavirus, dal 4 maggio sarà possibile rivedere amici e parenti ma con le mascherine

Per i ristoranti e i bar bisognerà attendere l'11 o il 18 maggio. Il governo studia tutte le proposte, l'annuncio è atteso per l'inizio della prossima settimana La fine della quarantena è fissata per ...

