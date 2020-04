DAZN Selfies – Audero: «Il mio primo derby» – VIDEO (Di domenica 26 aprile 2020) Emil Audero ha parlato ai microfoni di DAZN del primo derby di Genova giocato con la maglia della Sampdoria Emil Audero ha raccontato ai microfoni di DAZN il primo derby della Lanterna giocato con la maglia della Sampdoria. Queste le parole del portiere. «La parata su Kouame ha un significato particolare per me perchè è arrivata nel mio primo derby, ovviamente molto sentito qui a Genova. Eravamo in un momento di difficoltà, la parata non era semplicissima da eseguire visto il rimbalzo vicino a me». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 aprile 2020) Emilha parlato ai microfoni dideldi Genova giocato con la maglia della Sampdoria Emilha raccontato ai microfoni diildella Lanterna giocato con la maglia della Sampdoria. Queste le parole del portiere. «La parata su Kouame ha un significato particolare per me perchè è arrivata nel mio, ovviamente molto sentito qui a Genova. Eravamo in un momento di difficoltà, la parata non era semplicissima da eseguire visto il rimbalzo vicino a me». Leggi su Calcionews24.com

a7_ferrando : RT @DAZN_IT: Genova e l'emozione di parare in un derby ricco di storia ?? DAZN Selfies Audero è su #DAZN - Djesybig : RT @DAZN_IT: Genova e l'emozione di parare in un derby ricco di storia ?? DAZN Selfies Audero è su #DAZN - AriSolosamp : RT @DAZN_IT: Genova e l'emozione di parare in un derby ricco di storia ?? DAZN Selfies Audero è su #DAZN - DAZN_IT : Genova e l'emozione di parare in un derby ricco di storia ?? DAZN Selfies Audero è su #DAZN - obsessedwithasr : RT @DAZN_IT: 'Cosa vedi nel tuo futuro?' ?? 'DAZN Selfies' con Aleksandar Kolarov è su #DAZN -

Ultime Notizie dalla rete : DAZN Selfies VIDEO - DAZN Selfies - Audero e quel gol di CR7 Tutto Juve DAZN Selfies – Audero: «Il mio primo derby» – VIDEO

Emil Audero ha raccontato ai microfoni di DAZN il primo derby della Lanterna giocato con la maglia della Sampdoria. Queste le parole del portiere. «La parata su Kouame ha un significato particolare ...

Audero ed il gol di Ronaldo: «Da un campione come lui ti aspetti di tutto» – VIDEO

Ai microfoni di DAZN, per la rubrica DAZN – Selfies, Emil Audero ha ricordato il gol subito da Cristiano Ronaldo in Sampdoria Juve di questa stagione. Di seguito riportate le dichiarazioni del ...

Emil Audero ha raccontato ai microfoni di DAZN il primo derby della Lanterna giocato con la maglia della Sampdoria. Queste le parole del portiere. «La parata su Kouame ha un significato particolare ...Ai microfoni di DAZN, per la rubrica DAZN – Selfies, Emil Audero ha ricordato il gol subito da Cristiano Ronaldo in Sampdoria Juve di questa stagione. Di seguito riportate le dichiarazioni del ...