Coronavirus, guai per Irene Pivetti: migliaia di mascherine sequestrate alla sua ditta (Di domenica 26 aprile 2020) Irene Pivetti nei guai. È in corso un’indagine per frode che ha coinvolto una società amministrata dall’ex presidente della Camera. Al centro delle indagini c’è il commercio di mascherine Ffp2 non a norma importate dalla Cina. La Procura di Savona sta svolgendo le indagini, durante le quali la Guardia di finanza ha sequestrato migliaia di mascherine all’aeroporto di Malpensa. Pronta la difesa dell’ex deputata: “Sono stata colpita per il mio cognome”. A inizio aprile un’altra truffa legata alla fornitura di mascherine ha visto protagonista l‘imprenditore Antonello Ieffi. Centinaia di migliaia di mascherine sequestrate Repubblica denuncia il “flop da 30 milioni di euro” della Only Logistics Italia srl, società di cui è unica amministratrice l’ex presidente della Camera Irene ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - 4 calciatori finiscono nei guai per aver violato le restrizioni [NOMI e DETTAGLI]

Emergenza Covid e Fase Due, parla il dr.Zangrillo: ''siamo stati colpiti duramente e abbiamo reagito, ma ora la ripartenza va

Abbiamo intervistato il professor Zangrillo nel tentativo di disegnare i contorni dell'emergenza Covid-19, ma soprattutto per cercare di capire attraverso le sue ... per poter salvare una vita umana.

